Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто был внутри упавшего с паркинга Volkswagen в Москве

Педагог училища Гнесиных была в Volkswagen, упавшего с паркинга в Москве
close
Российская академия музыки имени Гнесиных

Внутри автомобиля Volkswagen Golf, который упал с четвертого этажа парковки в Москве, находилась известный музыкальный педагог, руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академия музыки им. Гнесиных Наталия Бойцова. Это следует из заявления образовательного учреждения на сайте.

«Наталия Валентиновна была востребованным автором статей, учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Она с удовольствием делилась опытом и знаниями с коллегами и всеми интересующимися, была другом и наставником», — говорится в сообщении.

Преподаватели училища назвали Бойцову преданным своей профессии человеком, который обладал широчайшим кругозором.

Инцидент произошел на Крылатской улице. На кадрах с места инцидента заметно, что транспортное средство серьезно деформировано, пострадал капот и крыша. Предположительно, у автомобиля вынесло двери.

По предварительным данным, водительница, которая находилась за рулем автомобиля, упавшего с пятого этажа паркинга на западе Москвы, перепутала педали.

Ранее появилось видео падения Volkswagen Golf с 4-го этажа парковки в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами