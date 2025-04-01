Стало известно, кто был внутри упавшего с паркинга Volkswagen в Москве

Педагог училища Гнесиных была в Volkswagen, упавшего с паркинга в Москве

Внутри автомобиля Volkswagen Golf, который упал с четвертого этажа парковки в Москве, находилась известный музыкальный педагог, руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академия музыки им. Гнесиных Наталия Бойцова. Это следует из заявления образовательного учреждения на сайте.

«Наталия Валентиновна была востребованным автором статей, учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Она с удовольствием делилась опытом и знаниями с коллегами и всеми интересующимися, была другом и наставником», — говорится в сообщении.

Преподаватели училища назвали Бойцову преданным своей профессии человеком, который обладал широчайшим кругозором.

Инцидент произошел на Крылатской улице. На кадрах с места инцидента заметно, что транспортное средство серьезно деформировано, пострадал капот и крыша. Предположительно, у автомобиля вынесло двери.

По предварительным данным, водительница, которая находилась за рулем автомобиля, упавшего с пятого этажа паркинга на западе Москвы, перепутала педали.

Ранее появилось видео падения Volkswagen Golf с 4-го этажа парковки в Москве.