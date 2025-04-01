Cтало известно, кто ненавидит самокаты в Москве больше всего

Депутат Семенников: москвичи в Северном Бутово хуже всего относятся к самокатам

Среди москвичей хуже всего к самокатам и их водителям относятся жители Северного Бутово. Об этом заявил депутат от «Единой России» Александр Семенников на собрании в Мосгордуме, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жители Северного Бутово больше всего ненавидят самокаты. С такими результатами опроса выступил единорос Александр Семенников. В МГД он представляет Северное Бутово и Ясенево. По итогам исследования депутата, у жителей Бутово «наихудшее отношение к самокатам» и к козам по всей Москве», — говорится в публикации.

По словам депутата, «прогресс не остановить», однако он разделяет обеспокоенность консервативных москвичей в отношении самокатчиков.

До этого Госавтоинспекция начала проводить масштабные рейды по поимке велокурьеров в Московском регионе. Целью инспекторов стали гонщики по тротуарам. Впрочем, эксперты полагают, что навести порядок в сфере доставки таким образом не удастся, поскольку электротранспорт курьеров все еще находится в «серой» зоне для законодательства. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила для электросамокатов.