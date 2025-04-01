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Названы семь обязательных проверок для подготовки мотоцикла к сезону

Fit Service перечислил семь проверок для подготовки мотоцикла к сезону
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Подготовка мотоцикла к новому сезону необходима, поскольку за зиму некоторые жидкости теряют свои свойства, а отдельные узлы требуют проверки. Об этом «Газете.Ru» сообщил совладелец и директор автосервиса Fit Service Евгений Евтеев.

«Первое, что необходимо сделать, — заменить масло в двигателе. Эксплуатация на старом масле повышает риск перегрева мотора, а также сокращает его ресурс», — сказал эксперт.

Кроме того, необходимо проверить тормозную систему. Если во время движения на мотоцикле ощущаются биения — значит, деформированы диски и их пора менять.

Также надо проверить охлаждающую жидкость. Старый антифриз обычно не справляется со своей задачей и двигатель будет перегреваться, что закончится его капремонтом.

Воздушный фильтр также следует поменять, так как от его чистоты зависит расход топлива и стабильная работа двигателя.

Следующее, что необходимо проверить, это цепь. Если она провисает, это приводит к ускоренному износу звёздочек и самого привода.

Зимой аккумулятор часто теряет емкость, поэтому важно проверить уровень его заряда, а если батарея обслуживаемая — долить дистиллированную воду.

Состояние шин напрямую влияет на безопасность. Если протектор изношен, увеличивается тормозной путь, а в дождь мотоцикл теряет устойчивость. Также стоит проверить давление в шинах.

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