Названы 10 самых дешевых новых автомобилей в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых дешевых новых автомобилей в России.

«Открывает подборку седан Lada Granta со стартовым ценником на уровне 750 тыс. рублей. В такую сумму «АвтоВАЗ» оценил базовую комплектацию Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой», — говорится в сообщении.

Второе место занимает трехдверная Lada Niva Legend. Ее рекомендованная розничная цена составляет 1 млн рублей за базовую комплектацию, оснащенную 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором, пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом.

На третьем месте Lada Niva Travel. Его можно купить имея 1,3 млн рублей. Кроссовер тоже оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором с отдачей 80 л. с.

В топ-10 самых дешевых новых автомобилей на российском рынке вошли BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей), Lada Vesta (от 1,49 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,5 млн рублей), JAC JS3 (1,55 млн рублей), Livan X3 Pro (от 1,6 млн рублей), Changan Alsvin (от 1,6 млн рублей), Lada Largus (от 1,66 млн рублей).

До этого стало известно, что самыми востребованными среди автомобилей с пробегом у московских покупателей в первые два месяца 2025 года были автомобили марки Lada, их приобрели 3,9 тыс. жителей столицы. На втором месте были подержанные автомобили Kia (3,7 тыс. шт.), на третьем – BMW (3,5 тыс. шт.).

Кроме того, на вторичном рынке в Москве популярностью пользовались Mercedes-Benz и Hyundai. Подержанные автомобили вышеперечисленных брендов составляют 35% от общего количества проданных на столичном рынке в январе и феврале 2025 года. Кроме того, самыми популярными марками автомобилей в столице стали Haval, Geely, Lada, Chery и Changan.

Ранее три бренда снизили цены на свои автомобили в России.