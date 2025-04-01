Ford, General Motors и Chrysler испугались подорожания автомобилей в США

В США Ford, General Motors и Chrysler испугались подорожания своих автомобилей

Американские автопроизводители Ford, General Motors и Chrysler попросили президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на ряд комплектующих из-за возможности повышения цен. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, представители американских компаний высказали свою позицию Белому дому, минторгу и офису торгового представителя США. Они выступают за исключение некоторых дешевых автозапчастей, которые поставляются из зарубежных стран. В частности, речь идет о видеоэкранах и оболочках для электропроводки. Их поставляют из Мексики и других государств с низкой оплатой труда.

Автопроизводители опасаются, что введение пошлин приведет к «многомиллиардному росту затрат» и подорожанию машин, в результате чего начнется отток покупателей.

Тем не менее Трамп считает, что даже в случае подорожания автомобилей, американские потребители перейдут на машины местного производства.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

По данным Bloomberg, введение взаимных тарифов является частью плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США.

Ранее в России подешевели восемь моделей Changan.