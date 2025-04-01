В России подешевели восемь моделей Changan

Скидки на автомобили Changan в России достигли 350 тысяч рублей

Changan увеличил прямые скидки на 8 своих моделей в версиях 2023 и 2024 годов, сообщает портал «Автоновости дня». Скидки выросли на 50 — 100 тыс. рублей.

В частности, на 50 тыс. рублей дешевле теперь можно купить кроссовер Changan CS55plus и седан Changan Alsvin 2023 года выпуска — размер прямой скидки на них достиг 300 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Машины теперь стоят от 2,33 млн рублей и от 1,6 млн рублей соответственно.

На те же 50 тыс. рублей, до 150 тыс. рублей, вырос дисконт на рестайлинговый семиместный кроссовер Changan CS95 New (новая цена — от 4 млн рублей).

Также на 50 тыс. рублей больше стала прямая скидка на кроссовер Changan Uni-K. Теперь она достигла 350 тыс. рублей. Автомобиль можно купить начиная от 3,29 млн рублей.

До этого стало известно, что у дилеров китайских автобрендов в России по состоянию на конец марта еще остались автомобили 2022–2024 годов выпуска, которые продаются с огромным дисконтом.

В частности, бренд Aito снизил цены на комплектации 2023 года. Цена на модель M5 в комплектации Ultimate 23PY снизилась на 1,3 млн рублей (с 6,5 млн до 5,2 млн рублей). Модель M7 в разных комплектациях подешевела на 1,5 млн – 1,6 млн рублей.

Бренд BAIC снизил цены на комплектации 2024 года. Кроссовер X55 можно купить теперь дешевле на 284 тыс. – 314,5 тыс. рублей. Модель X75 подешевела на 225,5 тыс. – 361,5 тыс. рублей.

Самая большая скидка — на автомобиль Hongqi EHS9 Executive 2022 года. Она выросла с 2 млн до 4 млн рублей. На все комплектации 2023 года установлена скидка 3 млн — 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что три бренда снизили цены на свои автомобили в России.