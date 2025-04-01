В Минпроме заявили, что в США удерживаются запчасти для российского авиапрома на $500 млн

Российские авиационные запчасти на сумму $500 млн удерживаются в Соединенных Штатах, Москва заинтересована в разблокировке их поставок. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в беседе с газетой «Известия».

«У нас где-то на $500 млн «зависших» запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы, как представители потребителей, были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей», — сказал глава ведомства.

Кроме того, по его словам Российская Федерация видит смысл в проведении российской стороной ремонта бортов Airbus и Boeing без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей — по причине санкций.

До этого авиационный комитет опубликовал итоги расследования катастрофы SSJ в Шереметьево в 2019 году. Так, по итогам разбирательства, МАК рекомендовал разработчику борта рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию судна.

Также необходимо дополнить законодательство для контроля рисков в части подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиаперсонала, следует из отчета комитета.

Ранее в США загорелся самолет перед взлетом.