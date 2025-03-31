На видео попало, как сибиряк устроил дрифт со стрельбой и испугал детей

В Новосибирске мужчина устроил дрифт со стрельбой и испугал детей

В Новосибирской области мужчина устроил дрифт со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Карасуке Новосибирской области мужик решил напитаться собственной крутостью, выписывая пируэты на своем «мерине», попутно стреляя из автоматического оружия под окнами многоэтажек», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина едет на черном легковом автомобиле и стреляет.

По информации источника, местные жители поймали нарушителя и спросили, зачем он пугал детей. По словам дрифтера, в момент руления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали сибиряка.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. На кадрах видно, как женщина обливает транспорт, после чего поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины.

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