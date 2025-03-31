Стало известно, когда в Москве откроется мотосезон

В Москве 26 апреля откроется мотосезон, сообщил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Мотосезон 2025 откроется 26 апреля. В этот день мы проведем 12-й мотофестиваль. Такие события — хорошая возможность напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и ответственном поведении за рулем», — отметил Максим Ликсутов.

Отмечается, что открытие этого сезона будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа будет опубликована позже.

До этого компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense на выставке Enforce Tac в Германии представила электрический мотоцикл e-boost.

Мотоцикл разработан для нужд спецназа. В его основе лежит гражданский e-boost. Транспортное средство может разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. Мотоцикл поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 100 до 130 километров.

Также электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности, и кронштейны для крепления оружия. Грузоподъемность транспортного средства составит 150 килограммов.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.