Названы шесть минусов лифтбэка Volkswagen Polo с пробегом

Автоэксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал о минусах лифтбэка Volkswagen Polo 2020-2022 годов.

«Лакокрасочное покрытие не образцовое. В некоторых местах может отходить большими кусками – в Volkswagen так и не смогли решить проблему адгезии ЛКП с поверхностью металла. Хром на пластике местами уже начинает темнеть и пузыриться, хотя самым старым машинам нет и пяти лет», — сказал эксперт.

Дверь багажника любит погромыхивать: от тряски на плохих дорогах продавливаются ограничители на стойках. Кроме того, салон выполнен из жесткого пластика.

Также, к 100 тыс. километрам кожаная оплетка рулевого колеса может начать облезать. Медиасистема в морозы может отказаться загрузиться и не включать экран.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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