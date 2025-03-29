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Производство легковых машин в России выросло на 13% на фоне спада выпуска грузовиков

В России обрушился на 20% выпуск грузовиков
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Михаил Голенков/РИА Новости

В России в январе-феврале 2025 года было выпущено 115 тыс. легковых автомобилей, что почти на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

При этом в феврале российские заводы выпустили 60,8 тыс. легковых машин, что почти на 7% больше, чем в том же месяце годом ранее. Производство грузовиков в России в первые два месяца 2025 года значительно снизилось: в январе и феврале их выпущено 22,4 тыс., что на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в новый красный цвет «Фламенко». Цветовая гамма этой модели расширилась до семи оттенков. Цвет «Фламенко» получат и другие автомобили Lada.

Ранее россиянам назвали лучшие кроссоверы за 1,5 млн рублей.

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