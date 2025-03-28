Россиянам назвали лучшие кроссоверы за 1,5 млн рублей

Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Sportage и Geely Coolray – лучшие кроссоверы стоимостью до 1,5 млн рублей. Об этом «Российской газете» рассказал автомобильный эксперт Александр Ковалев.

«Renault Duster (2018–2021) — крепкий и неприхотливый кроссовер с полным приводом, проверенными силовыми агрегатами и отличной проходимостью. Подходит для плохих дорог, кузов устойчив к коррозии, а запчасти доступны по всей стране», — сказал эксперт.

По его словам, кроссоверы Hyundai Creta и Kia Sportage (2016–2019) являются надежными автомобилями, на которых комфортно передвигаться по городу. За 1,5 млн рублей можно найти машину с передним приводом и автоматической коробкой передач. При этом главное слабое место — двухлитровый мотор, который склонен к задирам уже к 100 тыс. км пробега, но данная проблема решаема.

Ковалев также сообщил об автомобиле Geely Coolray (2022), технологичном кроссовере с хорошей динамикой, оснащением и современным дизайном. Среди недостатков специалист отметил жесткость в подвеске и шумоизоляцию. Кроме того, стоимость кузовных элементов дороже, чем у других перечисленных выше машин.

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