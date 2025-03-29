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Слон-вымогатель напал на машину с россиянками на Шри-Ланке

На Шри-Ланке слон-вымогатель забодал машину с россиянками
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Telegram-канал «Baza»

На Шри-Ланке вышедший на дорогу слон боднул машину с российскими туристками, разбив стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На Шри-Ланке слон-вымогатель напал на машину с россиянками. Встреча с дикой природой произошла утром 29 марта на трассе «Катарагама», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что слон вышел на проезжую часть дороги, преградив автомобилю путь. Затем он подошел к автомобилю слева. После этого животное боднуло машину хоботом, разбив стекло и помяв дверь. Когда слон отошел, девушки смогли поехать дальше.

Трасса «Катарагама», проходящая через национальный парк Яла, известна тем, что там можно встретить слонов. Животные могут выйти к людям и попросить лакомства. Ожидая от туристов бананов или дынь, слоны просовывают хобот в автомобили. На машину с россиянками слон напал после того, как лакомство не получил.

Ранее в Нижнем Новгороде автобус с пассажирами вспыхнул на ходу.

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