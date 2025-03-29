На юго-востоке Москвы затруднено движение по МСД из-за пожара в автомобиле

На юго-востоке Москвы загорелся автомобиль, на МСД возникла пробка

На 1-й Курьяновской улице в Москве загорелся легковой автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 км», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:05 мск, в районе места пожара затруднено движение по Московскому скоростному диаметру (МСД). Длина пробки при движении в южном направлении достигает 3 км. Она начинается в районе железнодорожной платформы D2 Курьяново и заканчивается рядом с платформой Депо.

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