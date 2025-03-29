Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Москвы затруднено движение по МСД из-за пожара в автомобиле

На юго-востоке Москвы загорелся автомобиль, на МСД возникла пробка
close
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На 1-й Курьяновской улице в Москве загорелся легковой автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 км», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:05 мск, в районе места пожара затруднено движение по Московскому скоростному диаметру (МСД). Длина пробки при движении в южном направлении достигает 3 км. Она начинается в районе железнодорожной платформы D2 Курьяново и заканчивается рядом с платформой Депо.

До этого в Москве мужчина угнал патрульную машину Росгвардии.

Ранее в Тюменской области произошло массовое ДТП с тремя большегрузными автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами