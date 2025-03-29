Мужчина угнал патрульную машину Росгвардии в Москве

В Москве 40-летний мужчина угнал патрульный автомобиль Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Велозаводской улице в Южном округе столицы.

«Мужчина проник в салон, пока сотрудник отошел на минуту от служебного авто. Угон и кража магнитолы закончились фиаско», — отмечается в публикации.

Он заявил, что не помнит о произошедшем и что не сидел за рулем угнанного автомобиля. При этом злоумышленник выломал из передней панели служебной Lada Granta магнитолу и блок управления печкой На опубликованном фото видно, что устройство сорвано с креплений и висит на проводах.

До этого в Рязанской области осудили мужчину, который продал Lada Granta, а затем заявил о ее угоне. Его приговорили к обязательным работам.

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