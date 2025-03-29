Cпортивная версия RS c отделкой Mamba Green появится у кроссовера Skoda Elroq

Skoda анонсировала спортивную версию RS для электрического кроссовера Elroq. Автомобиль будет рассекречен 3 апреля, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Тизер демонстрирует ключевые внешние и внутренние особенности, включая ряд черных элементов дизайна, характерных для моделей RS от Škoda. Как и все варианты Elroq, RS отличается новым глянцево-черным оформлением передней части. Elroq RS также будет доступен в специфической для RS отделке Mamba Green», — отмечается в сообщении компании.

На опубликованных фото и видео автомобиль представлен в желтовато-зеленом цвете. Фон того же цвета виден на логотипе RS, обозначающем спортивные версии моделей Skoda. Премьера новой модификации Elroq состоится на Неделе дизайна в Милане. До нее автопроизводитель не раскрывает технические характеристики модели. Стандартные Elroq в различных версиях оборудуются силовыми установками мощностью от 170 л.с. до 299 л.с.

Ранее стало известно, что Kia, Volkswagen и Toyota с 2022 года в России отозвали для ремонта больше машин, чем китайские марки.