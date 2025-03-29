Kia, Volkswagen и Toyota c 2022 года отзывали машины для ремонта в РФ чаще китайских марок

На Kia, VW и Toyota с 2022 года пришлась половина отзывов автомобилей в России

С 2022 года в России наиболее активно отзывали свои автомобили для ремонта автокомпании Kia, Volkswagen и Toyota. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстандарта.

«Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин», — отмечается в публикации.

На первом месте по количеству автомобилей, отозванных для устранения недостатков в России (140,8 тыс. единиц), оказалась корейская Kia. За ней следует немецкий Volkswagen, отозвавший 99,8 тыс. машин, у Toyota и принадлежащего ей бренда Lexus — 88,6 тыс. машин.

В пятерку лидеров по отзывам вошли также китайский Haval (87,2 тыс. машин) и отечественная Lada (80,1 тыс. машин). За ними следуют Mercedes-Benz, BMW и Skoda.

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