Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Kia, Volkswagen и Toyota c 2022 года отзывали машины для ремонта в РФ чаще китайских марок

На Kia, VW и Toyota с 2022 года пришлась половина отзывов автомобилей в России
close
Kia

С 2022 года в России наиболее активно отзывали свои автомобили для ремонта автокомпании Kia, Volkswagen и Toyota. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстандарта.

«Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин», — отмечается в публикации.

На первом месте по количеству автомобилей, отозванных для устранения недостатков в России (140,8 тыс. единиц), оказалась корейская Kia. За ней следует немецкий Volkswagen, отозвавший 99,8 тыс. машин, у Toyota и принадлежащего ей бренда Lexus — 88,6 тыс. машин.

В пятерку лидеров по отзывам вошли также китайский Haval (87,2 тыс. машин) и отечественная Lada (80,1 тыс. машин). За ними следуют Mercedes-Benz, BMW и Skoda.

Ранее стало известно, сколько в Московском регионе в 2025 году стоит шиномонтаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами