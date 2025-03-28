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Краснодарец дважды выстрелил из ружья в сына за угрозу повредить автомобиль

В Краснодаре мужчина расстрелял сына после угрозы повредить авто
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре будут судить пенсионера, который дважды выстрелил в 35-летнего сына из охотничьего ружья за угрозу повредить автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 19 января 2025 года во время совместного застолья.

«В ходе употребления спиртного между родственниками возникла ссора из-за злоупотребления алкоголем со стороны сына и его угроз повредить автомобиль отца. В ходе конфликта фигурант взял охотничье ружье и произвел два выстрела в область спины сына», — отмечается в сообщении СК.

Пострадавшему выжить не удалось. Пожилой отец до суда находится под стражей. Следователи собрали в отношении него доказательства и подготовили обвинительное заключение, которое утвердил прокурор. Дело направлено в суд.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу пешеходов.

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