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Стало известно, сколько стоит шиномонтаж в 2025 году в Московском регионе

Автодом: стоимость шиномонтажа в Московском регионе достигла 10 тысяч рублей
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Антон Денисов/РИА Новости

Максимальная стоимость сезонной смены колес для одного автомобиля в Московском регионе (столица и Подмосковье) достигла 10 тыс. рублей в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Шиномонтаж весной более растянут во времени, поэтому нет пиков, стоимость стабильная. В московском регионе цены на шиномонтаж составляют в среднем от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за комплект колес», — рассказал Тимашов.

Он отметил, что конечный ценник зависит от мастерской, диаметра шин и их профиля, а любое обслуживание складывается из стоимости работ и запасных частей, а также зависит от марки автомобиля и места проведения работ. Переобувка у частных мастеров, как правило, выходит дешевле.

Традиционно в марте и апреле спрос на услуги СТО среди российских водителей растет, поэтому существенных скидок на обслуживание ждать не стоит.

«Если мы говорим про официальные СТО, то сезонность не влияет на прайс, хотя и ждать суперскидок при наличии очереди не стоит», — предупредил эксперт.

Ранее россиянам назвали риски для состояния автомобиля весной.

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