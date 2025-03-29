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Скидки на новые машины в России продлятся до июля

«Автодом»: скидки на новые машины продлятся до середины лета
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Волна скидок на новые автомобили в России продлится до июля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на крупные автодилерские холдинги.

«В среднем скидки сейчас составляют 300-500 тыс. рублей по разным моделям. Скорее всего, период скидок продлится до середины лета, но с каждой неделей выбор и разнообразие будут сокращаться», — приводит агентство слова гендиректора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского.

По мнению директора департамента новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, объем авторынка в России в апреле сохранится на уровне марта, при этом скидочные программы продолжат действовать, но новых ожидать не стоит.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» агентству пояснили, что волна предложений купить автомобили по акции связана с затовариванием складов и резким снижением активности покупателей.

Ранее в России выставили на продажу редкий фургон Toyota Land Cruiser без пробега.

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