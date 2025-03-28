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Редкий Toyota Land Cruiser без пробега выставили на продажу в России

В России выставили на продажу редкий Toyota Land Cruiser без пробега
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auto.ru

В России выставлен на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска с пробегом 459 км, сообщает «Российская газета».

«Внедорожник оснащен дизельным двигателем объемом 4,2 литра мощностью 135 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода. Никаких опций не предусмотрено: все максимально утилитарно-аналоговое», — отмечается в публикации.

По утверждению владельца, автомобиль находится в заводском состоянии, у него только заменены колеса. За машину с кузовом фургон, в котором установлены съемные сиденья-скамейки, продавец просит 8 млн рублей.

До этого в Донецке на продажу выставили ВАЗ-2107 советского производства с минимальным пробегом. За автомобиль 1990 года выпуска продавец просит 1,7 млн рублей.

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