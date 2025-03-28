Сына олигарха отправили в СИЗО в Новосибирске за пьяные гонки, где двое не выжили

В Новосибирске отправили в СИЗО сына олигарха после ДТП, где двое не выжили

В Новосибирске сына олигарха Никиту Заставнюка арестовали после пьяных гонок и ДТП, где не выжили два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя об избрании виновнику ДТП меры пресечения. Постановлением...суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая 2025 года», — заявили в ведомстве.

Против Заставнюка возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Подсудимый — учредитель ООО «ПК «Геркулес» и сын крупного предпринимателя.

19-летний Никита Заставнюк за рулем BMW X6 устроил гонку с другим стритрейсером 27 марта. По информации СМИ, в центре Новосибирска мужчина проигнорировал сигнал светофора и на большой скорости врезался в Hyundai Solaris. В результате два пассажира Solaris не выжили, еще трое человек пострадали и были госпитализированы.

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