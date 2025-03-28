Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сына олигарха отправили в СИЗО в Новосибирске за пьяные гонки, где двое не выжили

В Новосибирске отправили в СИЗО сына олигарха после ДТП, где двое не выжили
close
Центральный районный суд г. Новосибирска

В Новосибирске сына олигарха Никиту Заставнюка арестовали после пьяных гонок и ДТП, где не выжили два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя об избрании виновнику ДТП меры пресечения. Постановлением...суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая 2025 года», — заявили в ведомстве.

Против Заставнюка возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Подсудимый — учредитель ООО «ПК «Геркулес» и сын крупного предпринимателя.

19-летний Никита Заставнюк за рулем BMW X6 устроил гонку с другим стритрейсером 27 марта. По информации СМИ, в центре Новосибирска мужчина проигнорировал сигнал светофора и на большой скорости врезался в Hyundai Solaris. В результате два пассажира Solaris не выжили, еще трое человек пострадали и были госпитализированы.

Ранее на видео попали последствия наезда скорой помощи на остановку в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами