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«Сын олигарха»: стало известно, чей сын устроил гонки на BMW X6 в Новосибирске

В Новосибирске мужчина, устроивший гонки на BMW, оказался сыном олигарха
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Telegram-канал «Baza»

Виновником крупного ДТП в Новосибирске оказался сын олигарха. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН.ТВ Новости».

«Крупный бизнесмен из Барнаула, сын олигарха, стал виновником смертельного ДТП в Новосибирске. 19-летний Никита Заставнюк за рулем BMW X6 устроил гонку с другим стритрейсером», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина проигнорировал сигнал светофора и на большой скорости врезался в Hyundai Solaris. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также сообщается, что Никита Заставнюк управляет холдингом «Геркулес», которым ранее руководил его отец.

Уличная камера запечатлела ДТП с BMW X6. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части. В результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее москвич с селфи-палкой на моноколесе промчался по дорогам.

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