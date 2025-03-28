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В Донецке сохранились 35-летние «Жигули» без пробега

В Донецке выставили на продажу за 1,7 млн рублей 35-летнюю Lada без пробега
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avito.ru

В Донецке выставлен на продажу седан ВАЗ-2107 1990 года, который не был в эксплуатации. Объявления о продаже машины появились в классифайдах.

«Продам «капсулу времени», машина почти не была в эксплуатации поэтому пробег в 300 км — реальный», — отмечается в описании автомобиля.

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Машину с мотором 1.5 мощностью 72 л.с. оценили в 1,7 млн рублей. На фото видно, что к вишневому седану предлагается оригинальный набор инструментов, банка с нитроэмалью для подкрашивания сколов, которая входила в комплект поставки, а также оригинальный домкрат. Сиденья «семерки» обшиты тканью светло-серого цвета. Коробка передач — четырехступенчатая, на машине установлены колесные диски с пятью продолговатыми отверстиями, которыми комплектовались ранние версии ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

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При этом на крышке багажника и правом заднем крыле автомобиля видны повреждения лакокрасочного покрытия.

Ранее в России выставили на продажу седан ВАЗ-2110 без пробега.

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