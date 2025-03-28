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В России подорожают автомобили с пробегом из-за Трампа

Доцент Давыдова: в России поднимутся цены на авто с пробегом из-за пошлин Трампа
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isaravut/Shutterstock/FOTODOM

В России могут подорожать автомобили из-за решения президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортные машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доцента РЭУ имени Плеханова Юлию Давыдову.

«Все из-за того, что облагаемые этими пошлинами страны могут принять зеркальные меры в отношении американских авто и повысить цены на их запчасти для компенсации потерь. Это вызовет рост стоимости ремонта подержанных авто и, как следствие, их удорожание», — передает слова эксперта издание.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что с 2 апреля Соединенные Штаты внедрят новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Reuters писал, что после введения Трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения новых торговых пошлин.

Ранее стало известно, что бывший завод Hyundai в России нарастит производство.

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