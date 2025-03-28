Бывший завод Hyundai в России нарастит производство

Завод «АГР» в Санкт-Петербурге (бывший российский завод Hyundai) планирует нарастить темп выпуска автомобилей Solaris. Об этом сообщается в релизе «АГР», поступившем в «Газету.Ru».

«Мы продолжаем работу по углублению локализации, а также реализуем активное расширение штата сотрудников для перехода на новую скорость производства. Уже с апреля с конвейера «Автомобильного завода АГР» в Санкт-Петербурге будет сходить более 200 автомобилей в день», — заявил гендиректор «АГР Холдинг» Алексей Калицев.

Также компания «АГР» сообщила, что с конвейера завода сошел 30-тысячный автомобиль под брендом Solaris. Им стал темно-синий хетчбэк Solaris KRX (ранее известен как Kia Rio X) с мотором 1.6 и автоматической трансмиссией. Автомобиль в комплектации Style отличается красными акцентами в интерьере и экстерьере — молдингами, деталями решетки радиатора, нишами для противотуманных фар и красной прострочкой сидений.

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