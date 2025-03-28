Обновленный Kaiyi Kunlun будут продавать в Китае вдвое дешевле прежнего в России

В Китае представили обновленный Kaiyi Kunlun вдвое дешевле старого в России

В Китае представлен обновленный кроссовер Kaiyi Kunlun, который будет продаваться по цене от 78,9–115,9 тыс. юаней (₽904,2 тыс. — 1,33 млн). Об этом сообщает Autohome.

Кроссовер будет предложен в пятиместном и семиместном исполнении. Также он получит новый турбомотор 1.5. Взамен хромированной решетки радиатора у автомобиля появилась дымчато-серая. Предусмотрены новые колесные диски и четыре выхлопных патрубка.

В салоне — семидюймовая панель приборов и 12-дюймовый центральный экран медиасистемы, которая поддерживает подключение смартфонов и имеет голосовое управление. Для старших версий предусмотрена панорамная крыша и камеры кругового обзора.

На российском рынке предлагается дорестайлинговая версия кроссовера Kaiyi X7 Kunlun с моторами 1.6 и 2.0. Стоимость таких автомобилей в нашей стране — 2,4-2,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что бывший завод Hyundai в России нарастит производство автомобилей.