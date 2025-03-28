Стало известно, какие улицы Москвы перекроют из-за Ураза-байрама

В Москве 29 и 30 марта из-за мусульманского праздника Ураза-байрам перекроют движение автомобилей на ряде улиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«29–30 марта перекроют улицы из-за Ураза-байрама До 11:00 30 марта перекроют улицы Дурова, Щепкина, Мещанскую, Гиляровского, Большую Татарскую, Минскую и несколько переулков», — отмечается в публикации.

На сайте mos.ru сообщается, что движение по улице Дурова будет перекрыто начиная с 23 часов 29 марта. С нуля часов 29 марта до окончания мероприятия будет запрещена парковка в районе Исторической мечети — на Большой Татарской улице, в Климентовском, Старом Толмачевском, Озерковском и Малом Татарском переулках. Движение транспорта в этом районе будет закрыто начиная с нуля часов 30 марта.

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