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В России в 2025 году представят закон о беспилотниках

Минтранс захотел представить закон о беспилотниках в 2025 году
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России законопроект о регулировании движения беспилотников хотят представить в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Андрея Никитина.

«Как только коллеги наши из бизнеса определятся с технологиями до конца, потому что сейчас они нарабатывают технологические решения, тогда мы будем уже в публичную плоскость выносить. Я думаю, что первые прикидки в этом году будут, да», — пояснил он.

Беспилотное грузовое автодвижение запустили в России в июне 2023 года.

До этого сообщалось, что во время эксперимента по использованию беспилотных автомобилей в России произошло 36 ДТП. При этом 26 из них произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления — водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости.

Ранее москвичей попросили уступать дорогу роботам.

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