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Почти 40 ДТП произошло во время эксперимента с беспилотными автомобилями

РБК: в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Во время эксперимента по использованию беспилотных автомобилей в России произошло 36 ДТП. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова главе правительства Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что 26 аварий произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления — водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости.

Еще 10 ДТП случились, когда испытатель управлял авто в ручном режиме. Еще два столкновения произошли из-за действий беспилотника, остальные — по вине «другого участника.

Экспериментальный правовой режим по тестированию беспилотников проводился с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время роботакси совершили более 92 тыс. поездок. Они совершались с водителем-испытателем на пассажирском сиденье, а также на беспилотных автомобилях, которые управляются оператором дистанционно и не требуют нахождения водителя в салоне.

По итогам эксперимента Минэк предлагает расширить количество зон для тестирования беспилотных автомобилей в Москве.

4 февраля сообщалось, что более 25% автомобилей на российских дорогах могут стать беспилотными через 10 лет, а к 2042 году их доля достигнет 80%.

Ранее сообщалось, что в России могут начать лишать прав с помощью БПЛА.

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