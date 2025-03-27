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Россиянам назвали три надежных корейских кроссовера с пробегом

Fresh назвал три надежных корейских кроссовера до 3 млн рублей
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Roman Vyshnikov/Shutterstock/FOTODOM

В сегменте подержанных корейских кроссоверов стоимостью до 3 млн рублей можно найти несколько достойных вариантов от брендов Kia и Hyundai. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Например, Kia Sportage IV поколения, где в линейке двигателей преобладают проверенные временем бензиновые моторы объемом 2.0 л. (150 л.с.) и дизельные агрегаты 2.0 л. (185 л.с.). Оба варианта отличаются надежностью. Даже после пробега в 100 тыс. километров двигатели и коробки передач остаются в хорошем состоянии», — сказал эксперт.

Еще один кроссовер — Hyundai Tucson третьего поколения. У него выносливая автоматическая трансмиссия, которая зарекомендовала себя как одна из самых долговечных в своем классе. Даже при больших пробегах КПП редко требует ремонта. В базовой версии есть камера заднего вида, климат-контроль и подогрев сидений.

К доступным корейским кроссоверам можно отнести Hyundai Creta второго поколения. Основной мотор — 1,6-литровый агрегат, который со временем был усовершенствован производителем, что значительно повысило его ресурс. Атмосферник работает в паре с классическим автоматом, известным длительным сроком службы. Подвеска и электрические системы не требуют частого вмешательства, что делает владение автомобилем максимально экономичным.

Ранее были названы четыре недостатка Kia Rio российской сборки.

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