Госдума не поддержала законопроект об экзамене для мигрантов для работы в такси

ГД отклонила проект о практическом экзамене для мигрантов для работы в такси

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось обязать иностранных граждан, желающих получить водительские права для работы в такси, сдавать практический экзамен по вождению. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2024 года группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла проект закона на рассмотрение палаты парламента. В документе отмечалось, что в соответствии с действующим законодательством, тем мигрантам, которые хотят работать в сфере пассажирских перевозок, достаточно сдать теоретическую часть экзамена. Они подтверждают навыки вождения на основании имеющихся национальных прав.

Законопроектом предлагалось выдавать права категории «B» иностранным гражданам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Таким образом, только те таксисты, у которых есть документы об успешной сдаче этих экзаменов, смогли бы работать таксистами.

Кроме того, из документа не следует, что иностранные граждане, которые уже получили российские водительские права категории «B» и работают в такси, были бы обязаны сдать практический экзамен в срок до 1 июня 2025 года.

Как заявил Слуцкий в беседе с агентством, его партия будет добиваться принятия этой инициативы.

До этого эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов отметил, что регионы активно вводят ограничения для иностранных граждан, запрещая им работать в качестве водителей такси и автобусов, даже при наличии патента. По его словам, ограничения, связанные с запретом трудоустройства мигрантов на позициях водителей общественного транспорта и такси, могут привести к непредсказуемому повышению цен.

Ранее в Госдуме рассказали о «вычистке наших городов и улиц» от нелегальных мигрантов.