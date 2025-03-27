Россиянка потребовала от Илона Маска вернуть в «танцующую» Tesla автопилот

Жительница Подмосковья потребовала от Илона Маска вернуть в автомобиль Tesla автопилот и другие функции, которые были отключены после начала СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Претензию на имя бизнесмена написала жительница Подмосковья Олеся. Она купила красный Model X Long Range в 2023 году. Девушка ожидала, что за 6,6 миллиона рублей она получит сверхтехнологичное авто, как и обещал когда-то Маск», — говорится в сообщении.

По информации источника, после приобретения машины женщина выяснила, что некоторые функции отключены. Так, не функционировали навигация, автопилот, а также перестало обновляться программное обеспечение. При этом работали главные функции, автомобиль ездил и танцевал.

По словам юриста владелицы Tesla, женщина написала претензию, в которой сообщила, что вместо того, чтобы потребовать возвращения денег, она предлагает вернуть все заблокированные функции и возобновить «нормальное» обслуживание электрокаров Маска в России.

Ранее в США оппоненты Маска стали массово сжигать автомобили Tesla, акции автопроизводителя упали вдвое.