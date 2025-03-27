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Мигрантов, которые избили и посадили в багажник своего земляка, будут судить в Приморье

В Приморье будут судить мигрантов, которые избили и посадили в багажник земляка
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УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае судят мигрантов, которые избили своего земляка на парковке аэропорта, а потом посадили в багажник. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Приморской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух граждан Узбекистана 1994 г.р. и 1995 г.р. По версии следствия, 15 февраля текущего года обвиняемые, находясь на территории автопарковки международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева, грубо нарушили общественный порядок», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчины начали конфликт якобы из-за несоблюдения правил парковки. После чего один из злоумышленников ударил мужчину по лицу, затем мигранты посадили потерпевшего в багажник своей машины, откуда мужчина выбрался самостоятельно.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мужчина избил водителя огнетушителем в ходе дорожного конфликта, который произошел на глазах у детей.

Ранее водители автобусов устроили схватку на проезжей части.

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