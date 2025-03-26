В России резко снизился средний размер автокредита

НБКИ: средний размер автокредита в России в феврале 2025 года упал на 17,3%

В феврале 2025 года средний размер автокредита снизился до 1,2 млн рублей, это самое низкое значение данного показателя с января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В феврале 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,23 млн. руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,3% (в феврале 2024 года – 1,46 млн. руб.), а по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в январе 2025 года – 1,22 млн. руб.)», — говорится в сообщении.

По информации источника, среди 30 регионов России лидеров в данном сегменте розничного кредитования, наибольший средний размер выданных кредитов в феврале текущего года зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Кроме того, самое большое сокращение среднего размера автокредита в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Самарской, Ульяновской, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях.

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