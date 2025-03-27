Автомобили УАЗ получат новые бензиновые двигатели

Ульяновский автозавод начнет оснащать свои автомобили модернизированными двигателями, сообщают «Известия».

«Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка». Обновленные элементы мотора начнут серийно поставляться на конвейер сборки во II квартале текущего года. В настоящее время завершается тестовая программа», — отмечает издание.

На УАЗе рассказали, что доработана клапанная крышка 2,7-литрового агрегата, что снизит вероятность появления течей. Также были модернизированы направляющие втулок клапанов.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

Сейчас на предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Ранее сообщалось, что сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии.