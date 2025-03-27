Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили УАЗ получат новые бензиновые двигатели

УАЗ «Буханка» получит модернизированный двигатель
close
УАЗ

Ульяновский автозавод начнет оснащать свои автомобили модернизированными двигателями, сообщают «Известия».

«Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка». Обновленные элементы мотора начнут серийно поставляться на конвейер сборки во II квартале текущего года. В настоящее время завершается тестовая программа», — отмечает издание.

На УАЗе рассказали, что доработана клапанная крышка 2,7-литрового агрегата, что снизит вероятность появления течей. Также были модернизированы направляющие втулок клапанов.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

Сейчас на предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Ранее сообщалось, что сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами