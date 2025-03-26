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Россиянам рассказали, как укрепление рубля отразится на ценах новых машин

Автоэксперт Пиголкин: Крепкий рубль делает выгодной покупку авто из-за рубежа
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Depositphotos

Укрепление курса рубля сделает выгоднее прямую покупку автомобиля из-за рубежа. Об этом журналу «За рулем» рассказал основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

«Дело в том, что они закупались, как правило, по гораздо более высокому курсу валют и не имеют больших возможностей к быстрому снижению. Тем не менее корректировки цен, пусть и не столь значительные, как при прямой покупке автомобиля за рубежом, начались и здесь», — пояснил эксперт.

В качестве примера специалист рассказал, что в конце 2024 года новый автомобиль BMW Х3 30i с учетом таможенных и логистических платежей можно было приобрести за восемь млн рублей. Сейчас за такую машину нужно заплатить 6,7 млн рублей.

Кроме того, Пиголкин сообщил, что покупка нового автомобиля Mazda CX-5 из Китая с ценой сегодня «под ключ» в Москву можно купить за 2,7 млн рублей, в то время как в автосалонах такая машина стоит четыре млн рублей. Он также отметил, что в данном случае причиной изменения цен является курсовая валюта и обязанность импортера оплатить коммерческих утилизационный сбор, который при прямой покупке не оплачивается физическим лицом.

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