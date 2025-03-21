Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин признался в необычной фобии

Прохор Шаляпин признался в страхе задеть кого-то на дороге
close
shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин признался, что боится самостоятельно водить автомобиль. О своей фобии он рассказал «Газете.Ru».

«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно – это своего рода рулетка», — признался певец.

Шаляпин добавил, что на дороге нередки ситуации, когда водителя специально втягивают в аварию недоброжелатели. По его словам, он не хочет брать на себя лишней ответственности в связи с высокой статистикой ДТП, поэтому сам старается не водить.

До этого Шаляпин рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой о своем тяжелом детстве.

Певец вспомнил, как отец пытался отравить его с матерью угарным газом. Мужчина закрыл шибер в доме, в котором находились жена и сын. Отец артиста также угрожал ему ножом.

Ранее сын сбитой Буйновым пенсионерки заявил, что певец больше всего боится суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами