Прохор Шаляпин признался в необычной фобии

Певец Прохор Шаляпин признался, что боится самостоятельно водить автомобиль. О своей фобии он рассказал «Газете.Ru».

«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно – это своего рода рулетка», — признался певец.

Шаляпин добавил, что на дороге нередки ситуации, когда водителя специально втягивают в аварию недоброжелатели. По его словам, он не хочет брать на себя лишней ответственности в связи с высокой статистикой ДТП, поэтому сам старается не водить.

До этого Шаляпин рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой о своем тяжелом детстве.

Певец вспомнил, как отец пытался отравить его с матерью угарным газом. Мужчина закрыл шибер в доме, в котором находились жена и сын. Отец артиста также угрожал ему ножом.

Ранее сын сбитой Буйновым пенсионерки заявил, что певец больше всего боится суда.