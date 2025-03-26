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На видео попала неудачная погоня полиции за гонщиком в Петербурге

На видео попала неудача полиции по поимке гонщика на велосипеде в Петербурге

В Санкт-Петербурге на видео попала погоня полиции за гонщиком на электровелосипеде. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Гонщик в легком весе скользящим движением руля электровелосипеда ушел от полицейской погони в Питере. Дал пару трюков вокруг четырехколесной сотрудников и оставил их на обочине Колтушского шоссе запоминать приметы и готовить возмездие», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», видно, что мужчина на электровелосипеде резко разворачивается на трассе и сдает назад, проезжая через пустой отрезок в отбойнике.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее стало известно решение суда о виновнике ДТП с автобусом в Крыму.

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