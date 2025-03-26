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Mazda снимет с производства четыре модели

Четыре модели Mazda снимут с производства до конца 2025 года
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Mazda

Японский автопроизводитель Mazda до конца этого года прекратит выпуск четырех своих моделей. Об этом сообщает carscoops.com.

Так, в 2025 году завершится производство седана Mazda 6, компактного хетчбэка Mazda 2, кроссовера CX-3, и электрического кроссовера MX-30.

Отмечается, что все модели будут сняты с производства из-за снижения спроса на них.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Nissan снял с продажи свой старейший спорткар.

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