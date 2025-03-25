Фура протаранила встречную легковушку и попала на видео в российском регионе

В Калужской области на видео попало, как фура протаранила встречную легковушку

В Калужской области фура протаранила легковой автомобиль Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «Калужская область. Новости».

«Авария произошла вечером 24 марта на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в легковую машину, которая от удара отлетает в сторону.

По информации источника, медицинское освидетельствование показало, что 59-летний водитель фуры DAF в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения. 39-летняя женщина, которая была за рулем машины Hyundai, получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель большегруза и пассажир легкового автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту аварии. Виновнику ДТП грозит 12 лет лишения свободы.

Ранее под Краснодаром фура вылетела на встречные легковушки и перевернулась.