В России появилась новая версия Lada Largus

Российская компания «Промтех» представила доработанный фургон Lada Largus, который получил приставку Kub. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Отмечается, что у автомобиля есть грузовой отсек размером 4,9 куб. м. Салон до конца второго ряда такой же как у обычного Lada Largus за исключением задних боковых дверей. Форточек в них нет, поэтому второй кондиционер обязателен (его дефлекторы на потолке). Есть и дополнительная печка, она установлена на полу.

Автомобиль оснащен задней пневмоподвеской. Она применяется не для регулировки дорожного просвета, хотя на пустой машине высота кормы заметно меняется при изменении давления. Она нужна для исключения просадки под нагрузкой и мягкости хода.

Доработанный Largus Kub оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Машина сейчас проходит сертификацию. Продажи начнутся в конце лета. Цена автомобиля — 2,65 млн рублей.

До этого стало известно, что после корпоративного отпуска дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания Lada Sport продолжит выпуск Lada Vesta в исполнении Sportline, а также начнет тестовую сборку внедорожников Lada Niva Sport с мощным мотором.

Lada Niva Sport очень трудоемки в производственном процессе и будут выпускаться в ограниченном количестве, порядка 2-3 автомобилей в день (40-60 машин в месяц). С учетом того, что в России около 320 дилеров Lada, новую модель за месяц получит не каждый из них, а цена машины штучного производства будет намного выше, чем при конвейерной сборке.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями, форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал торговать автомобилями с пробегом.