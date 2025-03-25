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Стало известно, во сколько россиянину обойдется содержание нового «Москвича»

НАПИ: содержание «Москвич 6» обойдется россиянину в полмиллиона рублей в год
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«Москвич»

Содержание лифтбэка «Москвич 6» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга обойдется в 503 тыс. рублей в год. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

При среднегодовом пробеге 20 тыс. км и трехлетнем сроке владения эксплуатационные расходы и потеря стоимости для «Москвич 6» в комплектации Techno составят 1,5 млн рублей. Новый «Москвич 6» стоит в этой версии 3,1 млн рублей. На заправку в течение трех лет уйдет 290,2 тыс. рублей, на плановое техобслуживание с учетом оригинальных запчастей — 103,8 тыс. рублей, на текущий ремонт — еще 33,7 тыс. рублей.

Страхование каско для такого автомобиля обойдется в 238,7 тыс. рублей, ОСАГО — в 61,2 тыс. рублей. Потеря стоимости составит 591,4 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в музей транспорта Москвы поступит отреставрированное такси «Победа» 1954 года выпуска.

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