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Московское такси «Победа» из 1954 года появится в экспозиции музея транспорта

В Москве отреставрировали музейное такси «Победа» 1954 года
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Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В постоянной экспозиции музея транспорта Москвы в отреставрированном гараже Мельникова на Новорязанской улице появится таксомотор «Победа» 1954 года выпуска. Об этом сообщает mos.ru.

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Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«От первоначальной модели такси «Победа» отличалось особой комплектацией салона: в нем были таксометр вместо радиоприемника и износостойкая обивка сидений. Впервые на ГАЗ-М20А появились опознавательные знаки такси — шашечки и зеленый огонек за ветровым стеклом», — отмечается в публикации.

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Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Все эти атрибуты присутствуют у музейной машины. Для нее использовался донорский кузов «Победы», приобретенной у частного владельца. Реставрация музейной машины заняла более 1,5 года. Помимо восстановления кузова, специалисты капитально отремонтировали двигатель, перебрали систему питания и тормоза. Для обивки сидений и внутренней поверхности дверей применен дерматин аутентичного темно-зеленого цвета.

Ранее в Москве восстановили музейный ПАЗ-катафалк.

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