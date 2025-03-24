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Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии
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Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за массовой автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По информации Госавтоинспекции Москвы, на 83-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей», — говорится в сообщении канала.

Ограничено движение транспорта по 4 из 5 полос. В ведомстве посоветовали выбирать маршруты объезда проблемного участка дороги.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», авария произошла из-за того, что иномарка врезалась в автомобиль коммунальщиков и столкнулась еще с одно машиной. Пострадали три человека. На место ДТП прибыл санитарный вертолет.

На МКАД из-за ДТП образовалась пробка длиной семь километров.

Ранее на видео попало, как коляска с ребенком выкатилась на проезжую часть.

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