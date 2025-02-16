Названы три серьезных неисправности автомобилей LiXiang в России

Mash: у кроссоверов LiXiang в России отказывает подвеска и урезается скорость

Продажи автомобилей LiXiang в России упали на 50%, до 955 машин в январе 2025 года против 2105 машин в декабре 2024-го. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вероятная причина — быстрые поломки. У моделей Li 7 и Li 9 трубка кондиционера расположена в заднем левом подкрылке. Из-за малейшей нагрузки со стороны она перегибается, и салон перестаёт охлаждаться и греться. Плюс у 7-й версии быстро приходит в негодность пневмоподвеска», — отмечается в публикации.

Из-за примерзания решетки радиатора автомобиль автоматически ограничивает скорость до 40 км/ч, утверждает Mash. Кроме того, у машин слабые крепления ремней безопасности и наблюдаются стуки в подвеске.

Автомобильный бренд Li Auto (также известный как Li Xiang) был основан в 2015 году китайским бизнесменом Ли Сяном. Он выпускает гибридные и электрические машины. В России марка официально не представлена, но в нашу страну автомобили массово поставляются частными импортерами.

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