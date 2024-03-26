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Врач ЛОР рассказал, что будет с водителем из-за громкой музыки в салоне автомобиля

ЛОР Лесков: прослушивание громкой музыки в авто приведет к быстрой потере слуха

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Depositphotos

Включение аудиомагнитолы в автомобиле на высокую громкость провоцирует быстрое наступление глухоты среди водителей. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Прослушивание музыки на высокой громкости, особенно если речь идет о привычке, представляет собой серьезную угрозу для слуха водителя. Риск потери слуха возрастает, если мы говорим о тюнингованных автомобилях, в которые часто устанавливают огромные мощные динамики, воспроизводящие музыку на низких частотах», — рассказал врач.

Лесков добавил, что недавно в Южном Судане, где практически отсутствуют дорожное сообщение и промышленность (то есть источники низкочастотных шумов), провели исследование остроты слуха среди жителей. Оно показало, что там люди даже в возрасте 70-80 лет имеют прекрасный слух, в отличие от жителей мегаполисов в развитых странах.

«В принципе музыку рекомендуется слушать не более часа в день», - напомнил отоларинголог.

Ранее выяснилось, почему водители сильно рискуют заболеть раком кожи.

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