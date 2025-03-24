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В России в продаже появилась Volvo по цене новой Lada Vesta

В России выставили на продажу Volvo S60 за 1,6 млн рублей
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Avito.ru

В России в продаже появилась практически новая модель Volvo S60. Об этом стало известно «Российской газете» в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений. Пробег предлагаемой машины составляет 17,8 тыс. км.

«Бeз ДТП, вcе cтeкла oригинaльныe. Гаражное хранение. ТО пройдено 100 км назад. Новый аккумулятор и шины. ПTС оригинал, два ключа», — говорится в объявлении.

Машину предлагают купить за 1,62 млн рублей — за такие деньги сейчас можно приобрести Lada Vesta в начальной комплектации, отмечает издание.

За эти деньги покупатель получит автомобиль с 2,4-литровым двигателем на 170 л.с. и «механикой». Комплектация Volvo S60 — базовая.

До этого сообщалось, что в России с начала 2025 года автомобильные запчасти подорожали на 15%.

«За первые два месяца 2025 года мы отмечали рост цен на запчасти, в среднем на 10–15%. Повышение происходило по многим причинам: сохраняющиеся сложности с логистикой и проблемы с перечислением денежных средств. Понятно, что на запчасти, как и на любой импортируемый товар, влияет курс валют», — сообщила директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Ранее россиянам назвали семь причин сильного подорожания шиномонтажа.

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