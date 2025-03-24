В России сильно подорожали автозапчасти с начала года

Fit Service: автозапчасти подорожали на 15% в России в 2025 году

В России с начала 2025 года автомобильные запчасти подорожали на 15%, сообщила «Газете.Ru» директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«За первые два месяца 2025 года мы отмечали рост цен на запчасти, в среднем на 10–15%. Повышение происходило по многим причинам: сохраняющиеся сложности с логистикой и проблемы с перечислением денежных средств. Понятно, что на запчасти, как и на любой импортируемый товар, влияет курс валют», — рассказала Овчинникова.

Цены на фары и фонари за 2025 год выросли в среднем на 17%, капоты и бамперы подорожали на 13%, лобовые стекла — на 12%, крылья — на 9%. На 5–9% подорожали в тот же период расходные материалы для ТО, уточнили «Газете.Ru» в холдинге «Рольф».

По данным компании Fresh, больше всего подорожали оригинальные детали к автомобилям Porsche. Вероятнее всего, рост цен на автозапчасти продолжится и к концу года достигнет 40%.

О ситуации с ценами на автомобильные запчасти в России читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России на 13% подорожали услуги шиномонтажа.