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Россиянам назвали семь причин сильного подорожания шиномонтажа

Fit Service перечислил семь причин, из-за которых сильно подорожал шиномонтаж в России
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Цены на услуги сезонного шиномонтажа выросли на 13%, сообщил «Газете.Ru» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. На это повлияло повышение налогов, зарплат работников и цен на оборудование.

«Стоимость шиномонтажа в России в весеннем сезоне 2025 года выросла на 10-13% год к году. Основными причинами подорожания стали продолжающееся увеличение зарплат в отрасли, повышение цен на оборудование и его амортизация, рост расходов на аксессуары и комплектующие, налоги, коммунальные платежи», — сказал эксперт.

Автовладельцам следует приезжать на шиномонтаж чуть заранее, не дожидаясь ажиотажного спроса на услуги. Сейчас можно записаться на удобное время, переобуться быстро, при этом не толкаясь в очередях и не корректируя свои планы, отметил специалист.

Крупные сети СТО предлагают различные варианты экономии. Это могут быть комплексные предложения, когда клиент делает сразу несколько услуг и экономит до 15% от всех трат. Более того, крупные сети обычно не взвинчивают цены, в отличие от небольших и «гаражных» шиномонтажей, когда спрос на услугу растет.

Резкий всплеск спроса начнется с начала апреля. На сегодняшний день плотная запись на услугу шиномонтаж есть только в городах юго-западной части страны, предупредил Родионов.

Ранее россиянам назвали три проблемы при ранней переобувке автомобиля.

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